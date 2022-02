Rihanna sur sa grossesse : «C’est un voyage assez excitant…»

Carlo Ancelotti, entraîneur de Madrid, s’est montré satisfait de la victoire face à Alavés et a applaudi la performance de son équipe en seconde période après une première mi-temps très discrète.

«C’est difficile pour nous d’aborder les matchs avec l’intensité nécessaire, c’est une faiblesse mais l’important est d’avoir toujours l’engagement», a reconnu l’entraîneur italien.

«En première mi-temps, nous avons manqué de qualité à l’avant, de force et de déplacement du ballon plus rapidement», a critiqué Ancelotti.

«Le public évalue et n’a pas aimé la première partie, oui la seconde. C’est ce qu’ils pensent et nous sommes d’accord. Personne dans le vestiaire n’était content de la première partie. Il nous est difficile d’entrer, la seule que nous C’était bien commencé à Bilbao en championnat avec les deux buts de Karim. C’est vrai que les adversaires poussent dans le premier et descendent dans le second et on se sent mieux», a-t-il reconnu.

«Quand les attaquants marquent, c’est bon signe, c’est important que tous les trois aient marqué. Cela nous aidera à mieux préparer les prochains matchs», a commenté l’Italien, qui n’a fait de changements qu’après 80 minutes.

«J’allait faire des changements mais c’est venu le but d’Asensio et j’aimais aussi beaucoup l’équipe», a déclaré Ancelotti.