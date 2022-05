Rihanna se fait prendre pour la première fois une semaine après être devenue mère

Rihanna a été aperçue pour la première fois à Los Angeles, une semaine après être devenue maman avec le rappeur A$AP Rocky, le 13 mai.

Sur les images diffusées par Daily Mail, on peut voir la chanteuse de 34 ans avec un look informel, elle portait un sweat baggy, un pantalon noir, des chaussures de la même couleur.

Ses longs cheveux étaient attachés en chignon en haut et elle portait d’énormes lunettes noires et une chaîne en or.

Jusqu’à présent, ni Rihanna ni A$AP Rocky n’ont confirmé la naissance de leur premier enfant, ni révélé plus de détails tels que le nom qu’ils ont choisi pour le bébé, mais une source proche d’eux a révélé à People, que les deux apprécient cette nouvelle étape.

«Rihanna va bien. Ils sont très heureux d’être parents. Rihanna est déjà une maman merveilleuse», a déclaré l’initié.

La dernière fois que Rihanna a été vue en public, c’était le 9 mai, quatre jours avant la naissance de son fils, a rapporté TMZ. A cette occasion, elle avait assisté à un dîner avec son petit ami A$AP Rocky à Santa Monica, en Californie.

Rihanna et Rocky ont annoncé en janvier dernier qu’ils allaient devenir parents pour la première fois, après des années de romance.

Il y a quelques semaines, on a supposé que le couple s’était marié en secret, après que les deux soient apparus dans la vidéo du dernier single du rappeur simulant une demande en mariage.