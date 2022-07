Rihanna : pourquoi la chanteuse n’a toujours pas présenté publiquement son fils ?

Depuis son accouchement, Rihanna se fait discrète. C’est le 13 mai dernier que la chanteuse accouchait d’un joli petit garçon. Un fils qu’elle n’a pas l’air de vouloir présenter à son public.

Récemment interviewée par HollywoodLife, une source proche du couple révélait la raison pour laquelle la jolie brune n’a pas l’intention de dévoiler le visage de son petit bout de chou.

«Rihanna n’est pas encore tout à fait prête à présenter son bébé au monde. Il est encore très jeune et elle gère toujours la transition vers la maternité.

Rihanna est extrêmement protectrice envers son bébé et elle ne laisse qu’un groupe restreint d’amis proches et de famille le rencontrer», confiait la source.

Avant d’ajouter : «À quelques exceptions près, Rihanna n’a pas été du genre à partager une grande partie de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux.

Elle apprend et prend chaque jour comme il vient, mais se consacre à être la meilleure mère possible. C’est le moment le plus important de sa vie et elle le prend très au sérieux.» Affaire à suivre donc…