Rihanna : mauvaise nouvelle pour la chanteuse

Le bureau du procureur du district de Los Angeles a confirmé cette semaine avoir porté plainte contre le rappeur A$AP Rocky pour une fusillade survenue en novembre dernier à Hollywood.

L’artiste, compagnon de Rihanna et père du fils que celui de la Barbade a eu il y a tout juste trois mois, a été arrêté en avril dès qu’il a atterri avec son avion privé dans la ville californienne, soupçonné d’avoir tiré sur une personne.

«Tirer avec une arme dans un lieu public est un crime grave qui aurait pu se terminer avec des conséquences tragiques non seulement pour la personne attaquée mais aussi pour les passants innocents qui visitent Hollywood», exprime George Gascón, procureur du district de Los Angeles, dans son lettre.

Au moment de l’interpellation menée en avril dernier contre A$AP Rocky, Rihanna était enceinte et a dû voir plus tard comment les autorités ont perquisitionné son domicile après avoir obtenu un mandat de perquisition.

Là, ils ont trouvé plusieurs armes, mais le rappeur a finalement été libéré après avoir payé une caution s’élevant à plus d’un demi-million de dollars, comme l’a révélé Page Six.

Les experts ont vérifié le calibre des pistolets et déterminé qu’ils ne correspondaient pas à ceux des douilles trouvées sur les lieux de la fusillade.

Blessures mineures dans une fusillade qui n’a pas transcendé jusqu’à l’arrestation

La fusillade aurait eu lieu le 6 novembre, mais n’a été révélée que le jour de l’arrestation du rappeur lorsque le département de police de Los Angeles a annoncé qu’il menait une enquête.

Comme l’a révélé la presse américaine, les événements se sont produits après une dispute entre A$AP Rocky et une connaissance qui a conduit à une bagarre au cours de laquelle le rappeur a tiré sur l’autre personne, causant des blessures mineures nécessitant une assistance médicale.

Tout s’est passé dans l’un des quartiers les plus fréquentés de Los Angeles, entre Sunset Boulevard et Hollywood Boulevard, un carrefour par lequel le chanteur s’est ensuite enfui à pied et accompagné de deux autres hommes. NBC assurait à l’époque que Rocky avait tiré «entre trois et quatre fois» et qu’une des balles avait touché la victime à la main.