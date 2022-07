Rihanna : la star est considérée comme la plus jeune milliardaire des États-Unis

À l’occasion d’un entretien accordé à RMC, Marquinhos s’est ainsi confié sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le capitaine du PSG a alors fait passer un message fort à son coéquipier, lâchant :

«Difficile d’imaginer un avenir sans Mbappé ? Oui. En voyant comment il est important, nous on veut des joueurs comme ça avec nous. C’est rare de trouver des joueurs comme ça ailleurs.

Je pense que c’est actuellement le meilleur joueur du monde. Est-ce que j’essaye de le convaincre de rester ? On essaye de parler.

On a déjà parlé. Tout le monde lui a déjà parlé. Mais on se voit tous les jours et on ne va pas en parler tous les jours. Il doit prendre la décision. Il sent qu’il est à l’aise ici et nous, on essaye de le faire sentir à l’aise».