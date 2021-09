Rihanna : la chanteuse s’est trouvée un nouvel assistant pour son défilé Savage x Fenty

Meghan et Harry sont arrivés à New York pour une série de rencontres publiques, c’est la première fois que l’on voit la duchesse de Sussex reprendre le travail après avoir donné naissance à son deuxième enfant. L’actrice a opté pour l’occasion pour un total look avec lequel elle était puissante.

Meghan et Harry sont arrivés dans la Big Apple pour Global Citizen Live, auquel ils participeront ce week-end en tant qu’hôtes. Mais avant l’événement, le couple s’est rendu en ville pour visiter certains endroits.

Quels endroits le duc et la duchesse de Sussex ont-ils visités à New York ?

Le duc et la duchesse de Sussex ont visité le One World Trade Center, un observatoire construit dans le soi-disant «ground zero», où se trouvaient les tours jumelles, ils étaient accompagnés du gouverneur Kathy Hochul et du maire de New York, Bill de Blasio.

Pour l’occasion, le duc et la duchesse de Sussex ont souhaité s’habiller en noir pour montrer leur respect au défunt de l’attentat des Twin Towers de 2011.

Le look de Meghan Markle à New York

Meghan Markle a enfilé un total look, composé d’un pantalon évasé, d’un manteau droit Giorgio Armani et d’un pull à col roulé. L’actrice portait ses cheveux en chignon et un maquillage fumé qui accentuait la gravité de l’événement. Côté bijoux, elle a choisi d’être discrète.

La femme de Harry a fait du pantalon baggy une icône de sa garde-robe, ce même style qu’elle a utilisé pour la couverture du magazine ‘Time’ qui la présentait comme l’une des femmes les plus influentes du moment.

Les experts de la mode et de la beauté ont assuré que ce type de looks avec des pantalons larges ou évasés fait de la duchesse de Sussex une femme puissante que rien ni personne ne peut arrêter. Cependant, Meghan lui a donné une touche féminine dans ses talons aiguilles Aquazzura.