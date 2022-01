Rihanna : la chanteuse sera bientôt fiancée avec le rappeur ASAP Rocky ? Réponse

En 2022, Kylian Mbappé pourrait bien être présent au mariage d’Ilona Smet. Qui n’est autre que la sœur de sa supposée petite amie.

Voilà un évènement qui pourrait bien donner des idées à Kylian Mbappé. Au cours de l’année 2022, le joueur de football sera peut-être présent au mariage d’Ilona Smet. La sœur de sa supposée petite amie.

Eh oui, le jeune de 23 ans reste toujours aussi discret en ce qui concert sa vie privée. Et encore plus quand il s’agit de ses histoires de cœur. En effet, Kylian Mbappé, n’est pas du genre à afficher sa vie aux yeux de tous. Pour lui son mot d’ordre est, vivons heureux vivons cachés.

Mais, depuis quelques mois, les fans du footballeur sont persuadés que Kylian Mbappé et Emma Smet sont en couple. C’est d’ailleurs, vers fin octobre que les rumeurs se sont intensifiées.

Et pour cause, le jeune homme s’est rendu au Parc des Princes en compagnie d’Emma Smet, la fille de David Hallyday. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils se sont montrés très complices.

Si, Kylian Mbappé et Emma Smet n’ont pas encore éclairci leur relation, les fans restent convaincus qu’il se passe quelques choses entre eux. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur voit le jour.

En effet, il y a déjà 3 ans l’attaquant du PSG et la jolie blonde s’étaient croisés lors de l’anniversaire de Neymar. Ainsi, la presse s’était empressée de partager l’info au monde entier.

Mais là, c’est une tout autre nouvelle qui promet de défrayer la chronique. Eh oui, en 2022, Kylian Mbappé pourrait bien se rendre au mariage d’Ilona Smet, la sœur de sa supposée copine.

Si pour le moment, Kylian Mbappé et Emma Smet n’ont pas officialisé leur relation, ils restent encore au cœur des rumeurs. La dernière en date, concerne Ester Expósito, l’actrice de la série espagnole Elite.

Des rumeurs selon lesquelles, Kylian Mbappé aurait l’amour aux bras de l’actrice. Mais, ces bruits de couloirs se sont très vite calmés.

Et pour cause, une tout autre nouvelle est tombée. Et il s’agit de l’annonce d’un mariage. Alors pas de panique, ce n’est pas celui de Kylian Mbappé, mais plutôt celui d’Ilona Smet. Eh oui, la sœur d’Emma Smet a prévu de se marier cette année.

Ainsi, Emma Smet pourrait bien inviter son boy-friend Kylian Mbappé à l’évènement. Ilona Smet s’est donc fiancée avec son chéri Kamran Ahmed, un banquier monégasque, avec lequel elle est en couple depuis plus de 8 ans.

Alors, si tout se passe bien et que les rumeurs à propos de Kylian Mbappé et Emma Smet sont vraies, il est très probable que le jeune homme soit présent. D’ailleurs, il ne fait aucun doute que le joueur de foot tiendra la main de sa chérie à l’église lors du mariage de sa belle-sœur.

Un moment que la France va bien entendu, suivre de près. À présent, il ne reste plus qu’à attendre la date de la cérémonie pour en savoir plus la relation Kylian Mbappé et la jolie blonde.