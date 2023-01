Rihanna : la chanteuse porte un catsuit à découpes en dentelle (photos)

Rihanna a montré son corps sexy dans une nouvelle séance photo faisant la promotion de sa chute Savage x Fenty pour la Saint-Valentin. Voir les photos ici!

Rihanna, 34 ans, est prête pour la Saint-Valentin ! La ligne Savage x Fenty de la chanteuse «Lift Me Up» a abandonné sa collection de lingerie V-Day que RiRi a modélisée dans denouvelles photos Instagram partagées le 16 janvier.adhésion.

Rihanna a accessoirisé sa fabuleuse combinaison avec des talons aiguilles noirs et elle a laissé tomber ses longs cheveux bruns pour la séance photo.

La nominée aux Golden Globes a fièrement montré ses courbes avec le reste de son corps sexy. Vous ne sauriez jamais que Rihanna a accouché il y a huit mois à partir de ces photos.

Le compte Savage x Fenty IG a sous-titré les nouvelles photos de Rihanna, «Si tu ne brises pas les cœurs, tu ne le fais pas bien ❤️‍🔥 #XXSavageX.»

La ligne de lingerie de Rihanna propose un Rib Sleep Crop Top, un Renaissance Rose Bustier, et plus encore dans la collection Saint Valentin. Il est temps de faire du shopping !

Ce sera la première Saint-Valentin de Rihanna depuis qu’elle a accueilli son fils avec son petit ami A$AP Rocky, 34 ans, en mai 2022.

Le couple a attendu sept mois avant de montrer leur petit garçon au monde le 17 décembre via une vidéo TikTok où leur fils a fait une drôle de tête à la caméra et a essayé de saisir le téléphone de Rihanna et de le manger.

Rihanna et A$AP, qui se fréquentent depuis plus de deux ans et sont devenus l’un des couples les plus en vue d’Hollywood, n’ont toujours pas révélé le nom de leur fils.