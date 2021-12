Rihanna : la chanteuse offre une jolie photo d’elle sur les genoux du Père Noël !

Dans une interview, le Portugais a raconté une anecdote sur une femme qui lui a donné des hamburgers alors que l’enfant Ronaldo n’avait pas assez à manger à la pension du Sporting Lisboa.

Même s’il est généralement assez correct et concentré, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro a aussi un côté humain qu’il montre parfois.

Dans une interview intéressante avec le journaliste Piers Morgan dans l’émission «Good Morning Britain», la star portugaise a raconté une anecdote sur sa dure enfance qui a ému tous les téléspectateurs.

«J’avais 12 ans et je n’avais pas d’argent. De plus, je vivais avec d’autres joueurs de mon âge d’autres régions de mon pays. C’était difficile sans ma famille avec moi, je me souviens qu’il y avait un McDonald’s à proximité où nous commandions les hamburgers qui étaient en reste et une dame du nom d’Edna et deux autres filles nous en ont toujours donné. J’espère que cela m’aidera à les retrouver», a déclaré le Portugais avec enthousiasme lors de l’entretien.

Enfin, il a ajouté: «Je veux les inviter à dîner à Turin ou à Lisbonne et leur rendre ce qu’ils ont fait pour moi. Je n’ai jamais oublié.» Sans aucun doute, cette dame a été très importante dans la vie de Cristiano Ronaldo et il assure que les actions d’Edna l’ont en partie façonné pour faire de lui la personne qu’il est aujourd’hui.

