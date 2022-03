Rihanna : la chanteuse fait une énorme révélation sur sa grossesse

Rihanna, qui multiplie les looks de grossesse les plus fabuleux depuis qu’elle a annoncé attendre son premier enfant, a fait de nombreuses confidences dans les colonnes de ELLE. L’occasion pour la star de révéler à quel point sa grossesse était avancée.

En janvier dernier, Rihanna officialisait sa grossesse, en dévoilant des photos dans les rues de New York où elle apparaissait avec son ventre arrondi au côté de son compagnon et père de son futur enfant, A$AP Rocky.

Une annonce qui avait affolé les internautes, alors que la star n’avait jamais caché son envie de devenir maman un jour. Après plusieurs relations qui s’étaient soldées par des échecs, Rihanna avait enfin trouvé chaussure à son pied avec le rappeur en 2020.

Dans une interview pour GQ, A$AP Rocky avait évoqué celle qu’il considère comme «la femme de sa vie» : «C’est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Et je pense que quand vous savez, vous savez. C’est elle la bonne», avait-il déclaré.

Amoureuse et heureuse, Rihanna s’est lancée une mission : arborer le plus de tenues de grossesse possibles, multipliant les apparitions publiques et les looks incroyables depuis qu’elle a annoncé l’arrivée de son futur enfant.

Dans les colonnes de ELLE, la chanteuse et femme d’affaires de 34 ans a fait quelques confidences sur sa grossesse, elle qui s’est très peu exprimée sur ce chamboulement dans sa vie.

Le ventre de Rihanna s’était arrondi très rapidement depuis l’annonce, la chanteuse n’avait pas encore révélé à quel point sa grossesse était avancée.

«Il y a des jours avec des jours sans. Surtout pendant le troisième trimestre, tu te réveilles et tu te dis ‘ah, je dois m’habiller?’ Le maquillage m’aide à avoir l’impression d’être une vraie personne», a-t-elle confié.

La chanteuse, qui est devenue une véritable référence en matière de beauté, a avoué se sentir réellement belle lorsque toute son équipe venait l’aider à se préparer.

Plus prête que jamais à accoucher, Rihanna a pourtant prévenu : elle sera une mère «psychopathe». Puis de trancher : «Si quelqu’un parle mal de mes enfants, je ne réponds plus de rien».