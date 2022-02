Rihanna : la chanteuse exhibe son baby bump dans une tenue sans soutien-gorge noire

Rihanna est sortie dans ce qui sera sûrement l’un des nombreux looks de grossesse époustouflants dévoilant sa bosse et sa poitrine dans un ensemble entièrement noir.

La fondatrice de Fenty Beauty et star du R & B a affiché sa bosse de bébé dans un look tout noir saisissant cette semaine, sans soutien-gorge dans un décolleté et un haut à capuche dénudé avec des détails en dentelle en zigzag sur la poitrine et un décolleté ras du cou.

Comme prévu, Rihanna n’a pas déçu de sa garde-robe de grossesse jusqu’à présent. Elle a associé le numéro inhabituel avec une doudoune, des leggings à taille basse et des talons aiguilles pointus.

La glamazone de 33 ans a terminé le look avec des nuances noires, une lèvre prune audacieuse et une collection de colliers en or traînants, photographiée se pavanant dans un parking avec les mains dans les poches.

C’était la première sortie publique de Ri-Ri depuis qu’elle a mis le feu à Internet avec l’annonce qu’elle attend son premier enfant avec son petit ami de longue date, le rappeur de 33 ans A$AP Rocky.

Dans le plus pur style de Rihanna, l’annonce elle-même présentait un autre de ses looks emblématiques. La chanteuse née à la Barbade a révélé sa bosse de bébé dans une série d’images prises alors qu’elle se promenait à New York avec son partenaire – vêtue d’un manteau Chanel rose à 8 000 $, a rapporté The Sun.

Malgré le temps glacial, Rihanna a abandonné un haut sous le manteau et a plutôt porté un collier de perles et un collier de croix orné de bijoux. Rihanna et A$AP Rocky se connaissent depuis près d’une décennie, mais leur relation est devenue romantique en 2020.

Les fans ont émis l’hypothèse que la réalisatrice de Umbrella était enceinte en novembre de l’année dernière après qu’elle aurait demandé au personnel de ne pas fumer autour d’elle lorsqu’elle a assisté à la toute première inauguration présidentielle de la Barbade.