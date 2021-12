Rihanna : la chanteuse et A$AP Rocky se tiennent la main à New York (photo)

Natalia Bryant a tout simplement tué dans la nouvelle campagne «HALLS OF IVY» de Beyonce, arborant un look sexy adapté à la collaboration entre adidas x IVY PARK.

Sans défaut! Natalia Bryant était tout simplement magnifique jeudi dans la nouvelle campagne «HALLS of IVY» de Beyonce, qui est une collaboration signature entre adidas x IVY PARK.

Pour les looks, que la jeune fille de 18 ans a partagés sur son Instagram, elle portait un tailleur oversize gris à carreaux Glen sur un crop top pied-de-poule noir et blanc.

La superbe adolescente, qui est la fille de Vanessa Bryant, 39 ans, et de la regrettée star du basket-ball, Kobe Bryant, a complété le look avec des baskets blanches à plateforme, de longs ongles bleus électriques et d’ adorables nattes.

Par la campagne, pour laquelle Beyonce a arboré des looks sur son propre Instagram, Natalia a été photographiée dans un cadre Ivy League-esque, à l’intérieur avec des murs en bois sombre et des trophées autour et à l’extérieur au milieu de murs de briques et, bien, beaucoup de lierre !

Natalia n’est pas étrangère à certains looks éliminatoires. Le mannequin l’a tué sur le tapis rouge ces derniers temps, portant récemment une robe rose bubblegum à une épaule lors du gala des 10 ans de Baby2Baby présenté par Paul Mitchell à West Hollywood le 13 novembre.

La robe avait une taille cintrée et une fente plongeante, et elle a parfaitement associé le look à une pochette assortie et à des talons peep toe.

Natalia a été rejointe par maman Vanessa, qui était tout aussi magnifique dans sa robe rose Pamella Roland. La mère de trois enfants a volé la vedette avec la robe moulante à sequins roses à manches longues entièrement recouverte de plumes.

Elle portait une petite pochette étincelante et portait ses mèches noires corbeau longues et légèrement ébouriffées, un peu comme sa fille.