Rihanna : la chanteuse dévoile ses fesses dans une tenue très sexy

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le couple a révélé le sexe de leurs deux prochains enfants. En octobre dernier, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez révélaient qu’ils attendaient des jumeaux.

«Ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont pleins d’amour – nous avons hâte de vous rencontrer», postait le footballeur de 36 ans.

La star de Manchester United est déjà papa de quatre enfants : les jumeaux Eva Maria et Mateo, âgés de 4 ans, Alana Martina, âgés également de 3 ans qu’il a eue avec sa compagne, et son aîné Cristiano Jr., âgé de 11 ans.

Mais ce jeudi 16 décembre, le couple a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit Cristiano Jr. et Mateo tenir un ballon tandis qu’Eva et Alana en tiennent un autre.

Après le compte à rebours lancé par la jeune maman, les quatre enfants ont éclaté les ballons, envoyant des confettis roses et bleus dans les airs sous les acclamations de la famille.

«Où la vie commence et l’amour ne se termine jamais», pouvait-on lire en légende avec le hashtag «béni». Vous l’aurez compris Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, enceinte de cinq mois, attendent un garçon et une fille. Une vague de félicitations a envahi les commentaires.

Six enfants avant le mariage ?

Bientôt papa pour la sixième fois, le capitaine de la sélection portugaise va peut-être franchir une autre étape avec sa compagne.

En 2019, lors d’un entretien donné à ITV, CR7 se confiait sur les sentiments qu’il éprouvait pour celle qu’il a rencontrée quand il évoluait à Madrid «Elle m’a tellement aidé. Bien sûr, je suis amoureux d’elle», a-t-il dit ajoutant qu’il aimerait réalisé le rêve de sa mère de voir le couple se marier. «Nous le serons un jour, c’est sûr», a déclaré la star qui fêtera son 37ème anniversaire en février prochain.