Rihanna : la chanteuse a accouché de son premier enfant (photo) !

Un couple composé d’une mère de 43 ans et d’un père de 60 ans a été accusé lundi dernier par la gendarmerie pour viols et agressions sexuelles sur leur enfant âgé de 5 ans.

Les faits remontent en 2021 selon nos sources. La mère a été soupçonnée d’avoir violé son petit garçon de 5 ans devant son mari qui a pris le vilain plaisir de tout filmé.

Les faits ont été révélés tout récemment par le père âgé de 60 ans. Ce dernier a tout raconté à une assistante sociale qui a, à son tour, alerté les autorités. Le sexagénaire a confirmé ses propos aux gendarmes qui l’ont placé en garde à vue pour complicité.

La mère soupçonnée a été interpellée. Devant la justice, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a été également placée en garde à vue pour viol et agression sexuelle. Les enquêtes se poursuivent pour plus de détails avant le verdict final.