Rihanna et son chéri A$AP Rocky ont oublié leur rôle de parents pendant une soirée !

Depuis la naissance de leur petit garçon, Rihanna et A$AP Rocky ne se sont accordés que très peu de sorties en amoureux. Et pour cause, bébé demande beaucoup d’attention.

En effet, leur dernière sortie dans New York remonte au 27 juillet dernier. Et niveau romantisme, ce n’était pas terrible puisqu’ils étaient entourés de leurs gardes du corps. On a connu mieux comme rendez-vous galant !

C’est ainsi que, dans la soirée du samedi 6 août 2022, le petit couple s’est accordé une virée nocturne en amoureux. Et une chose est sûre, la soirée s’est éternisée.

Assortis comme à leur habitude, Rihanna et A$AP Rocky étaient de sortie dans un parc de New York, à quatre heures du matin. Au programme : lunette de soleil et jean XXL.

Rihanna & A$AP Rocky in NYC last night pic.twitter.com/oBaJJUd620 — Fenty Cop (@FentyCop) August 7, 2022

Leur sortie a été, bien sûr, très remarquée puisque les deux stars limitent fortement leurs déplacements. «Sa vie privée est devenue de plus en plus importante pour le couple», a confié une source.

«Quand ils n’étaient que deux, ils sortaient à toute heure du jour et de la nuit et interagissaient avec les fans. Maintenant, avec le bébé, ils sont un peu plus protecteurs», a-t-elle ajouté.

Il faudra donc prendre son mal en patience avant de voir la petite bouille du bébé de Riri. La maman semble vouloir protéger son enfant le plus possible. Affaire à suivre, donc !