Rihanna : enceinte, la chanteuse surprend tout le monde avec avec nouveau look (photos)

Enceinte de plusieurs mois, Rihanna est au top de sa forme. La jeune femme affiche même un nouveau look vraiment étonnant pour glorifier son baby bump.

Ce 12 mars, la chanteuse à une nouvelle fois créé l’évènement avec un beauty look de grossesse très glamour. Pour l’inauguration d’une de ses boutiques Fenty Beauty à Los Angeles, celle-ci s’était mise sur son 31.

Moulée dans une robe à paillettes, Rihanna avait pris soin une fois encore de laisser apparent son baby bump. Pour compléter sa tenue, l’interprète d’»Umbrella» avait choisi de souligner son ventre rond avec une ceinture brillante.

Pour sa coiffure enfin, «Riri» avait opté pour une queue de cheval haute et lissée. En résumé, la future maman était resplendissante. Mais si son look séduit, celui-ci fait aussi grincer quelques dents.

En effet, tout le monde n’apprécie pas les choix de la star qui transgresse littéralement les codes vestimentaires à l’occasion de sa grossesse. Pourtant, on le sait, Rihanna aime s’affranchir des normes.

La star n’est pas devenue une icône par hasard ! À ses détracteurs, «la bad gal» préfère répondre qu’elle assume parfaitement ses choix, quitte à choquer. Fan de mode, elle ne compte rien changer à ses habitudes, enceinte ou pas !

«Je veux profiter autant que possible. La mode, c’est l’une de mes choses préférées donc je veux changer les mentalités envers la grossesse et la maternité», affirmait récemment Rihanna à ET magasine.

«Certes, c’est parfois inconfortable, mais je m’habille et je fais semblant», avoue la barbadienne qui ne compte certainement pas cacher son ventre sous des piles de vêtements.