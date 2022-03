Rihanna : enceinte, la chanteuse porte une chemise rose ouverte (photos)

Rihanna a été vue magnifique alors qu’elle se promenait dans un magasin à Los Angeles, en Californie, vendredi, alors que son ventre nu de bébé apparaissait à travers un haut boutonné rose clair partiellement ouvert qu’elle associait à un short.

Rihanna, 34 ans, a continué à épater dans des vêtements à la mode pendant sa grossesse le 25 mars. La chanteuse a été photographiée en train de se promener dans Couture Kids, un magasin de vêtements pour bébés à Los Angeles, tout en exposant sa bosse de bébé nue sous un haut boutonné rose clair à rayures. qui était ouvert en bas.

Elle l’a associé à un short blanc et des chaussettes blanches avec des jambières grises et des chaussures de style pantoufle rose clair.

La beauté a ses longs cheveux bouclés et un joli maquillage qui comprenait du rouge à lèvres rose. Elle portait également des bijoux comprenant un collier, des boucles d’oreilles et un bracelet.

Ses ongles étaient longs et pointus et peints en rouge et elle semblait détendue et heureuse alors qu’elle achetait des options de créateurs.

La future maman était apparemment très intéressée par un petit trench Burberry lors de son voyage et a croisé des photographes à la fois dans le magasin et à l’extérieur du magasin. Après sa virée shopping, elle s’est rendue au restaurant Nobu pour dîner.