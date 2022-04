Rihanna : enceinte, la chanteuse porte une chemise effrontée Baby Daddy (photos)

Vendredi, Rihanna a fait une référence adorablement effrontée à son beau A $ AP Rocky avec une chemise «baby daddy» alors qu’elle montrait son baby bump en constante croissance.

C’est juste mon bébé papa ! Rihanna a fait une douce référence à son homme, A$AP Rocky, lors d’un rendez-vous vendredi, portant une chemise montrant Mickey et Minnie Mouse avec l’écriture, Qui c’est ? C’est juste mon bébé papa.

Le slogan, une référence directe au tube de 1997 «My Baby Daddy» de B-Rock and the Bizz, était éclaboussé sur le t-shirt et était parfaitement accessoirisé avec le collier en or surdimensionné représentant un dollar de RiRi.

La bosse croissante de la future maman a été vue sous sa chemise effrontée, et elle a associé le look à un jean baggy et des baskets avec un coloris beige, gris et rouge, portant également un chapeau de camionneur blanc et vert AWGE – tout comme A $AP.