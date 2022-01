Rihanna enceinte : elle dévoile son baby bump et officialise sa grossesse (photos)

Tout n’est pas que compliments et éloges pour Georgina Rodríguez, qui est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines car elle fait la promotion de son docu-réalité sur Netflix, intitulé Soy Georgina.

Et c’est que certaines déclarations controversées d’un de ses proches ont été dévoilées au cours des dernières heures, des déclarations qui ne laissent pas du tout le partenaire de Cristiano Ronaldo bien avant la sortie de la production sur la plateforme.

C’est Georgina Rodríguez: mère, influenceuse, femme d’affaires et partenaire de Cristiano Ronaldo. Un portrait émouvant et exhaustif de son quotidien. C’est ainsi que Netflix présente la réalité documentaire sur la vie de Georgina Rodríguez, une image qui selon cette partie de sa famille n’obéit pas à la réalité, du moins en ce qui concerne son comportement avec eux. L’un de ceux qui rompt son silence est Jesús Hernández, oncle de l’influenceur, qui qualifie sa nièce de «diabolique»

L’oncle assure dans le tabloïd anglais qu’il a aidé à élever Georgina Rodríguez après que son père a été emprisonné pour trafic de drogue et accuse désormais le mannequin d’exclure sa famille de sa vie : «Elle peut avoir honte de nous et considérer ce qui est meilleur que nous parce que nous ne vivez pas dans son luxe. Je ne lui ai jamais rien demandé. Elle ne nous a appelés qu’une ou deux fois depuis que j’ai découvert qu’elle sortait avec Cristiano Ronaldo.»

«J’étais chargée de subvenir aux besoins de Georgina et de sa sœur, de leur acheter des vêtements, de payer l’électricité et l’eau. J’ai tout fait. Georgina a vécu avec moi pendant son adolescence jusqu’au jour où mon beau-frère a été renvoyé dans son pays», explique l’oncle de Georgina dans Le Soleil, très en colère qu’elle ne lui ait pas annoncé le décès de son père en 2019 : «Non on nous a dit que Jorge était mort, je ne sais pas pourquoi Georgina ne nous l’a pas dit. J’ai essayé de communiquer avec elle. J’ai écrit sur le Facebook de Cristiano Ronaldo : «Tu as la femme la plus diabolique à tes côtés» et «Si tu veux en savoir plus, contacte-moi et je te le dirai».

«Nous avons essayé de l’appeler mais il semble que son numéro ait changé. Maintenant, le monde entier va découvrir quel scélérat il est. Pourquoi ne nous a-t-il pas dit que son père était mort ? Vous ne pouvez pas cacher des choses comme ça», dit la femme de Jésus.

Et un autre proche raconte que «quand c’était l’anniversaire de mon fils, je lui ai demandé si je pouvais demander à Cristiano de signer une chemise pour mon fils et elle a dit ‘Non’, je n’allais pas le déranger, il était en vacances.»