Rihanna confirme qu’elle est dans son 3ème trimestre de grossesse et admet qu’elle sera maman «psycho»

Commencez le compte à rebours car Rihanna dit que son bébé est en route – mais soyez prévenus ! La chanteuse de «Diamonds» a déclaré qu’une star de «Real Housewives» l’avait inspirée à être une vraie mère dure quand il s’agissait de son enfant.

Rihanna est connue pour quelqu’un qui ne tolère pas les clowns, les imbéciles et les haineux, et cela ne changera pas quand elle donnera naissance à son bébé. «J’ai l’impression que c’est le genre de maman que je vais être», a déclaré RiRi, 34 ans, dans une nouvelle interview avec ELLE.com. «Psycho» à ce sujet.

La chanteuse a parlé avec la publication du lancement de Fenty Beauty dans le réseau de magasins d’Ulta Beauty, et au cours de la conversation, elle a fait savoir qu’elle et l’enfant d’A$AP Rock arriveront ici plus tôt que tard.

«[Fenty Beauty et l’éclat de la grossesse ] vont de pair», a déclaré Rihanna. «Il y a une lueur de grossesse. Il y a aussi ces jours, ma fille. Surtout au troisième trimestre, où vous vous réveillez et vous vous dites : «Oh, dois-je m’habiller ?» Le maquillage vous aide à vous sentir comme une vraie personne.

Je me suis juste beaucoup concentré sur l’hydratation et le contouring. Le visage devient un peu rond et joufflu. Le nez commence à se répandre. Tout est un défi, de s’habiller et comment vous allez vous maquiller. Mais j’aime les défis. J’aime les choses qui me forcent à être créatif et à créer de nouvelles façons. Et avec la beauté, il y a tellement de choses que vous pouvez faire.»

Rihanna a également partagé les meilleurs conseils qu’elle a reçus sur le fait d’être mère – «dormir maintenant parce que je n’aurai pas beaucoup plus tard» – et, en tant qu’observatrice passionnée de Bravo, quel membre de la franchise Real Housewives a été une source d’inspiration pour ses compétences parentales

«Heather Dubrow est si chic en tant que mère», a déclaré Rihanna à propos de la mère de Real Housewives of Orange County. «J’adore la façon dont elle permet à ses enfants d’être qui ils sont. Et c’est vraiment inspirant pour moi. Mais Teresa [Giudice] de [ Real Housewives of New Jersey ] ne joue pas sur ses enfants.

«Elle va vous aplatir à propos de ces enfants», a-t-elle ajouté. «Et cela résonne beaucoup en moi parce que j’ai l’impression que c’est le type de maman que je vais être. Psycho à ce sujet.