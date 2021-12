Rihanna, Beyoncé et autres : les «Femmes les plus puissantes» de Forbes en 2021

Le magazine «Forbes» a publié sa liste des «100 femmes les plus puissantes du monde» de 2021 et il comprenait une variété de femmes impressionnantes qui ont eu un impact indéniable sous les projecteurs et/ou dans les coulisses.

Forbes a prouvé que les femmes sont plus puissantes que jamais le 8 décembre, lorsqu’elles ont publié leur liste des «100 femmes les plus puissantes au monde» de 2021.

La liste présentait de nombreux visages familiers tels que Rihanna, Taylor Swift et Beyonce, ainsi que des femmes qui sont loin des projecteurs mais qui travaillent toujours et changent le monde tout autant.

Des chanteurs aux actrices en passant par les animateurs de talk-shows et les magnats des entreprises de médias, le média a fait des choix incroyables et nous en examinons quelques-uns ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont fait la liste.

Le choix de Rihanna n’est pas surprenant quand on pense à l’année incroyable qu’elle a vécue. La crooner «Umbrella», qui est arrivée au n ° 68, dirige sa propre ligne de cosmétiques, Fenty Beauty, et cela l’a aidée à entrer dans l’histoire en devenant la musicienne la plus riche de la planète, avec une valeur nette de 1,7 milliard de dollars. Elle dirige également la marque de lingerie, Savage X Fenty, et une marque de soins de la peau, Fenty Skin.

Taylor, qui est arrivée au n ° 78, a également eu une année 2021 très chargée et réussie. L’auteur-compositeur talentueux a commencé l’année en réenregistrant et en rééditant deux de ses six albums studio précédents afin de posséder pleinement sa propre musique, et cela s’est avéré être un délice pour ses fans.

Après avoir réédité son album de 2008 Fearless et l’avoir renommé Fearless (Taylor’s Version) en avril, ainsi qu’avoir réédité son album de 2012 Red et l’avoir renommé Red (Taylor’s Version) en novembre, elle s’est révélée «à bout des vieux airs» et avec les airs remaniés (et plus expérimentés)», c’est là qu’il en est.

Ses rééditions sont en fait faire mieux que les originaux, ce qui est vraiment impressionnant et reflète de manière impressionnante à quel point les «Swifties» sont dévoués.

Beyonce est une autre artiste qui a été nommée l’une des femmes les plus puissantes de 2021 et son palmarès confirme ce choix.

Elle est devenue l’artiste féminine la plus décorée de l’histoire des Grammys lorsqu’elle a remporté le prix de la meilleure performance R&B pour «Black Parade», de la meilleure chanson rap et de la meilleure performance rap pour son long métrage sur le remix «Savage» et du meilleur clip pour «Brown Skin Girl à la cérémonie des Grammys plus tôt cette année. Elle est sur la liste au n°76.

Une autre femme notable figurant sur la liste des femmes les plus puissantes du monde de Forbes est Oprah Winfrey, qui est arrivée au n ° 23. Il y a neuf mois, l’ancienne animatrice de talk-show s’est entretenue avec le prince Harry et Meghan Markle pour une interview choquante sur leur la vie dans la famille royale en tant que duc et duchesse de Sussex, et pourquoi ils ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales et de quitter l’Angleterre pour l’Amérique.

Les autres femmes sur la liste incluent l’actrice Reese Witherspoon, Shari Redstone, présidente de Viacom CBS, Dana Walden, présidente du divertissement, Walt Disney Television, Jennifer Salke, directrice des studios Amazon, Donna Langley, présidente du groupe Universal Filmed Entertainment, Suzanne Scott, le PDG de Fox News, et Ann Sarnoff, la présidente et PDG de Warner Media Studios & Networks Group.