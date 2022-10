Rihanna avoue la vérité : «Je suis nerveuse mais…»

L’ex-femme de Bill Gates a de nouveau parlé du processus de divorce traumatisant auquel elle a dû faire face en 2021 après la rupture de son mariage.

Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus marquantes de 2021 a été l’annonce faite le 3 mai de cette année-là par Bill Gates de la fin de son mariage avec Melinda. Un véritable séisme après 27 ans de relation et trois enfants qui a semé bien des doutes sur les raisons.

Peu de temps après que la nouvelle a été connue, un média prestigieux, tel que le New York Times, a pointé du doigt un comportement douteux dans des environnements liés au travail comme déclencheur du divorce. La relation de Gates avec Jeffrey Epstein et une prétendue liaison avec un employé sont passées au premier plan.

Maintenant, plus d’un an après cela et une fois la phase de divorce et de distribution des biens terminée, qui a été certifiée en août 2021, Melinda French Gates assure dans une nouvelle interview avec le magazine Fortune que le processus a été «incroyablement douloureux».

«J’avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais tout simplement pas rester dans ce mariage. C’est incroyablement douloureux, d’innombrables façons, mais j’ai eu l’intimité nécessaire pour m’en remettre», a déclaré l’ex-femme de Gates, qui se dit «définitivement» prête à tourner la page et à commencer une nouvelle relation.

«Ma principale préoccupation, bien sûr, était d’essayer de protéger mes enfants. Et nous l’avons eu», déclare Melinda, qui avait déjà déclaré en mars de cette année sur CBS Mornings qu’elle et son ex-mari étaient toujours «amis» et entretenaient des liens professionnels.

Sans surprise, le couple a fondé la Fondation Gates en 2000, six ans après s’être marié. Un mariage que je pensais être pour la vie.

«J’ai versé beaucoup de larmes pendant plusieurs jours. Cela fait partie du processus de deuil. Vous êtes en deuil de la perte de quelque chose que vous pensiez avoir et que vous pensiez avoir toute votre vie», a déclaré Melinda, qui a pourtant eu de bons mots pour Bill Gates.

«Certes, je lui souhaite le meilleur, je ne lui souhaite rien de mal. Et je pense que nous avons une relation de travail productive, et je pense que cela va continuer.»