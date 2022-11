Rihanna attire l’attention grâce à une lingerie en cuir à lacets révélatrice (photos)

Mauro Icardi succombe à la dernière vidéo explosive de Wanda Nara depuis les Maldives. Il semblerait que ce soit déjà un fait que Wanda Nara et Mauro Icardi aient décidé de donner une nouvelle chance à leur histoire d’amour.

Et ce malgré les rumeurs d’infidélités, comme la liaison du footballeur avec China Suarez ou ces derniers jours où l’agent s’est installé en Argentine pour des problèmes de travail et a eu une aventure avec le chanteur L-Gante.

Cependant, récemment, tout a changé et les deux se sont rendus aux Maldives pour passer du temps ensemble en couple, ajoutant à la tournure dramatique de l’histoire.

Maintenant, la femme d’affaires argentine a posté sa vidéo avec la phrase suivante : «Hé, comment ça va ?» Mauro Icardi a répondu : «Très bien pour moi, pour vous ? Chaque jour plus beau.»

Bien que nous n’ayons pas encore pu voir d’images d’Icardi et de Wanda ensemble, les images qu’ils ont téléchargées parlaient d’elles-mêmes et il était clair qu’elles se trouvaient au même endroit : un hôtel paradisiaque entouré d’eaux cristallines et de sable blanc, situé sur l’île de Malé.

Wanda Nara est réapparue à la télévision italienne dans le cadre du concours Dancing for the Stars. Sur cette scène, elle a fondu en larmes et a parlé de sa relation et de tout ce qui s’est passé ces derniers mois.

«Cela me fait mal parce que je suis une personne qui croit en l’amour pour toujours», a-t-elle déclaré. «Je crois qu’il faut vieillir à côté de l’homme que j’ai choisi, mais parfois la vie surprend et il faut avancer, toujours chercher le bonheur et montrer aux enfants que quoi qu’il arrive dans la vie, il faut toujours chercher le bonheur.»