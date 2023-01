Ribéry tacle Le Graët et soutient Zinedine Zidane

Près d'un an après avoir donné naissance à son deuxième enfant avec Travis Scott, Kylie Jenner met fin à sa cour avec le rappeur près d'un an après le premier anniversaire de son fils. De retour de ses luxueuses vacances à Aspen, dans le Colorado, la mondaine accueille 2023 en tant que femme célibataire. La femme d"affaires de 25 ans et le rappeur…