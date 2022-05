Révélation : voici ce que Macron a fait pour maintenir Mbappe au PSG

Kylian Mbappé a officialisé ce lundi le renouvellement de son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Le joueur a justifié sa décision par la conscience de l’importance que sa présence dans le championnat français a pour le pays et a confirmé avoir eu des entretiens avec le président Emmanuel Macron.

«Oui, on a parlé, il m’a donné de bons conseils. Nous avons parlé plusieurs fois. Quand tu es une figure nationale, tu as des droits et des devoirs, et on doit assumer tout ce qu’on est en tant que joueur et en tant qu’homme», a-t-il déclaré à la chaîne BFMTV.

«Je lui ai fait part de mon choix. Il a dit qu’il était très content et que c’était une très bonne nouvelle pour le pays», a-t-il expliqué, mais un coup de fil précis a-t-il eu un poids ? «Pas parce qu’il n’y en avait qu’un ! J’ai beaucoup de respect pour lui, mais je n’ai pas pris ma décision parce qu’il m’a dit de rester. Mais c’était un facteur qui a pesé, parmi d’autres».