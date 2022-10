Révélation : «Shakira était ma petite amie quand j’étais enfant»

Georgina Rodriguez est l’une des femmes les plus connues au monde, en raison de son histoire d’amour avec le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Depuis qu’elle est partenaire de la star mondiale, les flashs de tous les appareils photo du monde se focalisent sur elle, au point de côtoyer des célébrités de la mode présentes dans le milieu depuis plusieurs années.

Georgina sort peu à peu, en compagnie de Cristiano Ronaldo après ce qui fut la mort d’un de ses fils jumeaux, qui avec le joueur l’attendait et l’annonçait sur les réseaux sociaux.

Avec le soutien de sa famille et de ses amis et la naissance du bébé qui est né en bonne santé, la femme d’affaires argentine profite de journées en Europe où elle vit depuis plusieurs années.

La destination qui l’a traversée récemment était le Portugal, où Georgina Rodríguez , après être passée par le sanctuaire de la Vierge de Fátima, au Portugal, où se trouve la famille de son petit ami, a fait ressortir son côté croyant et dévoué au Christ. Bien sûr, il a rendu ses fans fous avec le look audacieux qu’il a posé et réfléchi sur les réseaux sociaux.

Après avoir été dans le pays natal de Cristiano, où il souhaite acheter un terrain de golf – ce qui expliquerait le voyage -, Georgina Rodriguez s’est rendue en Italie, où il a de nouveau donné des cours de mode et fait monter la température sur les réseaux sociaux. A son tour, il en a profité pour se faire tatouer qu’il ne montre toujours pas.

Georgina a partagé une séance photo en Sardaigne, la grande île italienne de la mer Méditerranée. Le mannequin portait également une mini-robe moulante de couleur saumon, qu’elle a montrée avec des baskets blanches, toutes d’une marque de sport bien connue, fréquentée par d’autres célébrités de la mode telles que la Vénézuélienne Shannon de Lima et la fille de Luis Miguel, Michelle Salas. De plus, avec un chignon attaché ses cheveux.