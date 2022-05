Retraite de Sergio Agüero : la star Lionel Messi est revenu sur cet épisode

L’aventure catalane de Sergio Agüero a tourné court, puisqu’il n’a que très peu joué avant d’être contraint à mettre un terme à sa carrière, à cause de problèmes cardiaques.

Actuellement en sélection, Lionel Messi est revenu sur cet épisode pour le média argentin TyC Sports.

«Je n’ai pas compris la situation tant que je n’ai pas pu lui parler et là, j’ai vraiment vu que ça aurait pu être bien pire. Mais c’est une personne spéciale, il a une personnalité différente de tout le monde.

Évidemment il a dû souffrir et pleurer dans la solitude ou avec ses proches, mais heureusement il a vite rebondi, il a l’air bien, il aime ce qu’il fait» a déclaré Messi.

«Est-ce qu’il me manque ? C’est évident. J’étais tout le temps avec lui, j’étais à ses côtés toute la journée. On se levait ensemble, on se couchait ensemble et la vérité est que oui, il me manque».