Rester au PSG ? Le post épicé que Cristiano Ronaldo a supprimé

Le Portugais a été décisif dans l’énorme victoire de Manchester United contre l’Atalanta et dès la fin du duel, il a lancé une phrase qui a changé quelques minutes plus tard. De plus, il a réalisé un nouveau record dans les compétitions européennes.

Cristiano Ronaldo a été la clé du triomphe de Manchester United et son euphorie lui a joué un tour. Le Portugais, auteur du troisième but contre l’Atalanta, s’est emparé du téléphone portable dès la fin du match et a fait un post piquant avec une phrase que le Paris Saint-Germain utilise souvent et qui est devenue virale à l’arrivée de Lionel Messi : «Ici c’est parisienne».

«This is United», a écrit le «7» accompagné d’une photo de la célébration. En quelques secondes, la publication a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et la star portugaise a décidé, de façon frappante, de le changer pour un texte plus long : «Le Théâtre des Rêves est en feu ! Nous sommes vivants ! Unis et nous n’abandonnons jamais ! C’est Old Trafford. !»

Ce mercredi, par ailleurs, il est devenu le joueur le plus disputé dans les tournois de l’UEFA après avoir battu le gardien espagnol Iker Casillas. L’attaquant a atteint 187 matchs, tandis que le gardien espagnol en a enregistré 186. Au total, Cristiano en a 183 en Coupe d’Europe, 2 en Coupe UEFA et 2 en Super Coupe d’Europe.

Les autres records européens de Cristiano Ronaldo

– Meilleur buteur des compétitions interclubs de l’UEFA.

– Meilleur buteur de l’UEFA Champions League.

– Meilleur buteur d’une saison d’UEFA Champions League.

– Plus de buts en séries éliminatoires de l’UEFA Champions League.

– Plus de matches de l’UEFA Champions League.

– La plupart des matches de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

– La plupart des finales de l’UEFA Champions League remportées.

– Le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales de l’UEFA Champions League.

– Le seul joueur à avoir marqué lors des six matches de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

– Seul joueur à avoir marqué lors de onze matchs consécutifs d’UEFA Champions League.

– Seul joueur à avoir marqué dix buts contre le même club en UEFA Champions League (contre la Juventus).

– La plupart du temps Joueur / Footballeur de l’année pour l’UEFA.