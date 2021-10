Réponse dure de la Conmebol à la FIFA pour la Coupe du monde tous les deux ans

La Confédération sud-américaine a ratifié son rejet du rêve de Gianni Infantino et a averti que ses équipes ne participeraient pas si le changement était approuvé.

Le Conseil de la Conmebol a rejeté hier à l’unanimité la proposition de la FIFA d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans car «il n’y a aucun avantage, aucune justification».

L’entité sud-américaine s’est réunie en personne à Luque, au Paraguay, et avec la signature de son président, Alejandro Domínguez, a publié la déclaration sur ses différentes plateformes.

«Il n’y a aucune raison, aucun avantage ou aucune justification au changement promu par la FIFA. En réponse à cela, les dix pays qui composent la Conmebol ratifient qu’ils ne participeront pas à une Coupe du monde organisée tous les deux ans», indique le document.

Et d’ajouter : «Le projet en question tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l’histoire de l’un des événements sportifs les plus importants de la planète. La Conmebol soutient la Coupe du monde actuellement en vigueur, avec ses délais et ses systèmes. classement, car il s’est avéré être un modèle à succès, basé sur l’excellence sportive et qui récompense l’effort, le talent et le travail planifié».

Le document a été publié après les visites ces dernières semaines du président de la FIFA Gianni Infantino en Colombie, au Venezuela, en Argentine, en Équateur et au Paraguay à la recherche de soutien.