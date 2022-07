Reine Elizabeth : son message secret pour les Jeux du Commonwealth révélé

Tout a commencé par une publication sur Instagram. Sur son compte officiel, Johnny Depp a simplement écrit «Now at #CASTLEFINEART», une galerie londonienne à laquelle il fait référence dans son message. La galerie a annoncé dans un message sur son propre compte :

«L’attente est terminée ! Nous sommes ravis d’annoncer que le dernier ajout à Castle Fine Art est l’acteur, musicien et artiste acclamé par la critique, JohnnyDepp.»

L’œuvre en question est «Friends & Heroes», une collection de quatre portraits intervenus par Depp sur des personnalités qui l’ont inspiré : Elizabeth Taylor, Bob Dylan, Al Pacino et Keith Richards. Les impressions valaient chacune un peu plus de 4 000 $ et plus de 15 000 $ collectivement.

La publication Instagram de Depp, simplement intitulée «Now at Castle Fine Art», a provoqué un flot de trafic sur le site Web de la galerie, provoquant son plantage. Les 780 pièces proposées par la galerie Castle Fine Art de Covent Garden à Londres se sont vendues en quelques heures.

«J’ai toujours utilisé l’art pour exprimer mes sentiments et réfléchir sur ceux qui comptent le plus pour moi, comme ma famille, mes amis et les gens que j’admire», a déclaré Depp. «Mes peintures entourent ma vie, mais je les gardais pour moi et me limitais. Personne ne devrait jamais se limiter.»

La première collection de Johnny Depp, «Friends & Heroes», écrit la galerie, «le voit se concentrer sur des personnes qu’il a bien connues et qui l’ont inspiré en tant que personne. Chaque image est un reflet intime de son personnage dans les yeux de Johnny» portrait de la façon dont ils se sont révélés à lui.

De son cher ami Keith Richards, qui a inspiré les manières de l’infâme capitaine Jack Sparrow, à Bob Dylan, dont l’influence créative sur l’artiste se voit dans son portrait vivant et immortel de Johnny.