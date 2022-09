Reine Elizabeth II : A combien s’élève sa fortune et comment sera-t-elle répartie après sa mort ?

Plusieurs mois après avoir souffert de paralysie faciale et être revenu sur scène, Justin Bieber a annoncé l’annulation de la suite de sa tournée mondiale.

En juin, après avoir reporté plusieurs spectacles, Justin Bieber s’est ouvert sur les réseaux sociaux et a expliqué qu’il avait dû annuler les concerts, car on lui avait diagnostiqué le syndrome de Ramsay Hunt, qui provoquait une paralysie faciale.

«J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais évidemment mon corps me dit de ralentir. J’espère que vous comprenez et j’utiliserai ce temps pour me reposer et me détendre et revenir à 100% pour pouvoir faire ce pour quoi je suis né», avait-il déclaré à l’époque dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Quelques semaines plus tard, le chanteur canadien revient sur scène ; cependant, ce mardi, il a annoncé que la suite des concerts de sa tournée mondiale, Justice World Tour, sera annulée. Nous vous expliquons les raisons.

Pourquoi Justin Bieber annule-t-il le reste de sa tournée mondiale ?

L’ interprète de “Peaches” a annoncé qu’il annulait les concerts restants de sa tournée pour se concentrer sur son bien-être et sa santé mentale.

«Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay Hunt, dans lequel mon visage était partiellement paralysé. À cause de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine du Justice Tour»

Bieber a ajouté qu’il avait consulté ses médecins, son personnel et sa famille au sujet de sa décision de reprendre l’étape européenne de sa tournée en juillet. Cependant, après six représentations, Justin a déclaré que jouer “lui avait beaucoup coûté”.

«Le week-end dernier, j’ai joué au Rock in Rio et j’ai donné tout ce que j’avais au peuple brésilien. Après avoir quitté la scène, l’épuisement m’a submergé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans mes tournées pour le moment. Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux», a expliqué la chanteuse.

«J’ai été très fier d’apporter ce spectacle et notre message de justice au monde. Merci pour vos prières et votre soutien pendant tout cela ! Je vous aime tous passionnément !», termine la déclaration. La tournée mondiale devait se terminer en mars 2023 en Pologne.