Regrettable! C’est la terrible cause des problèmes conjugaux entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Après avoir revécu leur histoire d’amour, la relation entre JLo et Affleck pourrait être affectée par les conflits passés.

Bien qu’il soit devenu l’un des couples hollywoodiens les plus célèbres de tous les temps et qu’il se soit retrouvé l’année dernière, le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck traverse une période difficile en raison des dangereuses addictions de l’acteur.

Pour nombre de ses fans, ce n’est pas nouveau, puisque l’interprète de Batman lutte contre son addiction à l’alcool depuis qu’il est très jeune. De même, sa famille a une histoire importante face à ce type de problème, tant son grand-père que son père et son frère étaient alcooliques.

Les dernières rechutes d’ Affleck ont eu lieu en 2018 et 2019, étant l’une des principales causes de son divorce avec également une actrice, Jennifer Gardner, avec qui il partage trois enfants.

Récemment, une vidéo est devenue virale sur le réseau social TikTok, dans laquelle Ben et son partenaire actuel JLo sont à la première du film ‘Shotgun Wedding’ en train de parler, alors qu’elle sent et prend une petite gorgée d’un verre, et il répond que il n’a pas bu du tout.

Jusqu’à présent, aucun d’eux n’a fait de déclaration ou de commentaire à ce sujet. Cependant, la vidéo a mis en lumière les éventuels conflits auxquels le couple doit faire face à huis clos, après des mois de bonheur absolu pour leur union.