Réforme de la justice des mineurs : «amélioration nette» des délais de jugement

La réforme de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur il y a tout juste un an, a permis une «amélioration nette» des délais de jugement, passés de 18 mois en moyenne à 8,3 mois, se félicite vendredi la Chancellerie.

Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) a refondu en profondeur l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, avec le double objectif de juger «mieux» et «plus vite».

La réforme, qualifiée d’«historique» par le gouvernement, véritable «big bang procédural», était critiquée par une partie des professionnels qui la jugeaient trop «répressive».

Le nouveau code introduit un jugement en deux temps, avec des délais contraints : trois mois maximum pour statuer sur la culpabilité du mineur ; six à neuf mois supplémentaires pour prononcer une sanction, soit un an au total.

Selon le ministère de la Justice, le délai moyen actuellement de convocation à la première audience sur la culpabilité est de deux mois, et le délai moyen entre cette audience et celle sur la sanction est de 6,3 mois. Soit un délai global de jugement de 8,3 mois contre 18 mois en moyenne avant la réforme.

Cette «réduction du temps judiciaire» ne signifie pas pour autant «réduction du temps éducatif», insiste la Chancellerie : la césure entre les deux audiences permet de mettre en œuvre, dès la décision sur la culpabilité, une mise à l’épreuve éducative, une période d’observation qui peut comporter des mesures éducatives et des mesures de sûreté.

Au 30 juin, plus de 18.800 mesures éducatives judiciaires avaient été confiées à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Autre point de satisfaction de la Chancellerie: le taux de mineurs incarcérés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement – et donc présumés innocents – est passé de 77% à 62% en un an.

Cette réduction de la détention provisoire était l’un des objectifs de la réforme, qui la restreint aux cas graves et aux mineurs récidivistes.

Avant la mise en œuvre du CJPM, des juges des enfants craignaient qu’en raison des délais de jugement impartis, ils n’en viennent à multiplier les audiences uniques, statuant à la fois sur la culpabilité et la sanction, prévues à titre exceptionnel dans le texte. «Un tiers des audiences de culpabilité se sont transformées en audiences de sanction», admet le ministère de la Justice.

Le gouvernement a prévu de remettre au Parlement un bilan de l’application de la réforme en septembre 2023. À cette date, la Chancellerie espère que les trois quarts des tribunaux pour enfants auront fini de juger les affaires relevant de l’ancienne procédure de l’ordonnance de 1945.

