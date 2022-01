Real : «Si je n’avais pas sauvé le penalty…», le belge Thibaut Courtois

Le gardien belge a expliqué le moment où il a décidé de sortir le pied pour arrêter le tir de Raúl García

L’une des vedettes de la finale de la Super Coupe d’Espagne était Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid, qui a sauvé un penalty dans les dernières minutes qui aurait pu être un peu épicé en temps de remise, s’est adressé aux micros de #Vamos dans lequel il a avoué que son arrêt était important.

Situation dans le penalty

«J’hésitais entre sauter à droite ou rester au milieu et c’est pourquoi j’ai gardé mon pied là et j’ai pu l’arrêter. Sinon, nous aurions eu des dernières minutes à couper le souffle.»

Le style de jeu

«Au final, peu importe comment nous jouons car cela dépend du rival. Nous avons joué aujourd’hui de manière plus ordonnée et plus ensemble contre une équipe qui sait aussi jouer en contre-attaque et au final, il s’est avéré tant mieux pour nous».

Le meilleur gardien du monde ?

«J’essaie de continuer à livrer, à rendre les madridistas heureux et j’essaie de continuer à gagner avec mes coéquipiers»

Situation d’équipe

«Nous devons continuer dans la même direction. Après la défaite à Getafe, il aurait pu y avoir des doutes, mais nous avons battu Valence dans le Clásico et aujourd’hui, donc, je pense que nous sommes revenus à un bon niveau. Jeudi, nous avons une Coupe importante match parce que nous voulons atteindre la finale de ce tournoi, ce qui est également important».