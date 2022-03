Real – PSG : après la défaite, Nasser Al-Khelaïfi et les joueurs créé un scandale dans les vestiaires

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a mal vécu la défaite. Le Qatari a foiré dans le vestiaire, indigné par l’arbitrage et protestant contre le premier but du Real Madrid, que les Français considèrent comme une faute de Benzema sur Donnarumma.

Le président du PSG, accompagné de son directeur sportif, Leonardo, est descendu dans les vestiaires en criant et en frappant aux portes et aux murs. Son objectif était de se rendre au vestiaire de l’arbitre, mais il a fini par entrer dans celui de Megía Dávila, déléguée de l’arbitre du Real Madrid. Selon certaines sources, certains joueurs du PSG se sont joints à la colère et la police a dû intervenir .

Ce n’est pas la première fois qu’Al-Khelaïfi joue dans une action de cette nature et tente de faire pression sur les arbitres. Le Qatari n’a pas sa place en ayant dépensé plus de 1 400 millions d’euros et en n’ayant pas encore remporté la Ligue des champions.