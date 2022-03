Real Madrid vs PSG (0-1) : Kylian Mbappé a encore frappé (vidéo)

À en croire A Bola, la justice suisse a requis 28 mois de prison pour le président du Paris Saint-Germain et de beIN Media, Nasser Al-Khelaifi, et 35 mois pour l’ancien numéro deux de la FIFA, Jérôme Valcke, jugé pour les droits télévisés.

Contrairement à ce qui s’est passé lors du procès en première instance, à l’automne 2020, la procureure fédérale Cristina Castellote n’a pas demandé de sursis partiel à la peine, mais une peine effective de deux ans et quatre mois pour Al-Khelaifi et de près de trois ans pour l’ex- directeur de l’organisme qui supervise le football mondial.

Selon le parquet, Al-Khelaifi, 48 ans, et Valcke, 61 ans, ont établi un «accord corrompu» pour l’attribution des droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030 à beIN. Les deux agents sportifs sont accusés d’avoir passé un pacte secret avec la FIFA, de «gestion déloyale», passible de cinq ans de prison.

Lors du premier procès, le tribunal a estimé que Valcke avait soutenu l’attribution des droits TV à la chaîne beIN en échange d’un manoir sur la côte d’Emeraude de la Sardaigne (Italie), acheté pour lui fin 2013 pour cinq millions d’euros, pour un La compagnie d’Al-Khelaifi.

L’ancien secrétaire général de la FIFA a reconnu avoir demandé l’aide de l’homme d’affaires qatari pour financer Villa Bianca, quelques mois avant la signature, en avril 2014, d’un contrat entre beIN et la FIFA, concernant les droits de retransmission des Coupes du monde 2026 et 2030. pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Pourtant, l’ancien dirigeant français a assuré que les faits n’étaient pas liés. Les magistrats ont qualifié la relation de «corruption», mais le tribunal ne peut pas condamner pour «corruption privée», la FIFA ayant retiré sa plainte en janvier 2020, à la suite d’un accord avec Al-Khelaifi, dont les termes n’ont jamais été dévoilés.

L’accusation de «gestion déloyale» exige la preuve que l’accord a nui à la FIFA, mais les prévenus se défendent du fait que le contrat, d’une valeur d’environ 440 millions d’euros, était le plus avantageux pour l’organisation, puisqu’il représentait une appréciation de 60% de les recettes perçues sur les Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.