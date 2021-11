Real Madrid : «Vous ne pouvez pas «tuer» Hazard car ce n’est pas n’importe quel joueur», Courtois

Le gardien belge du Real Madrid a défendu son partenaire et compatriote et a alerté sur le Sheriff, déjà vainqueur à Madrid.

«Nous devrons être très concentrés et agressifs demain et leur apprendre dès la première minute que nous venons à gagner», a-t-il averti à propos du match de Ligue des champions mercredi.

Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a défendu mardi son coéquipier et compatriote Eden Hazard, qui continue sans lever la tête et sans justifier l’investissement millionnaire que le club blanc a fait pour le Belge en son temps.

«Je le connais depuis de nombreuses années et son rêve a toujours été de réussir à Madrid et c’est pourquoi je suis désolé pour lui. Je le vois bien s’entraîner, pas comme un garçon la tête baissée, il est heureux et désireux d’aider le équipe. Non C’est facile quand on n’a pas joué ces deux dernières années et demie, mais je suis sûr qu’il va encore beaucoup contribuer à cette équipe. Vous ne pouvez pas oublier la qualité qu’il a, aujourd’hui il est rapide oublié, mais c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Le monde et cette qualité, ce talent, ce n’est pas facile. Bientôt, il pourra retrouver ce niveau et on ne pourra pas le «tuer», car ce n’est pas n’importe quel joueur», a déclaré le gardien merengue au sujet des critiques à l’encontre de l’international belge.

Déjà lors du match de mercredi contre le Sheriff, la modeste équipe qui a donné la sonnette lorsqu’ils ont battu Madrid au Bernabéu, Courtois a insisté sur le fait qu’«aujourd’hui il n’y a pas de rivaux faciles. Nous savions avant le match à Madrid qu’ils défendaient très bien et que je bien joué contre le compteur. Ils jouent bien contre le compteur, ils ont des joueurs de qualité et ce jour-là nous avons manqué de réussite pour marquer. Au final ils nous ont fait un but qui peut arriver. Nous devrons être très concentrés et agressifs demain et enseigner eux dès la première minute où nous arrivons à gagner, ils n’auront pas le choix parce que nous savons que nous devons gagner.»

Il a réitéré que «nous savons que nous avons un match difficile, c’est une équipe qui défend bien et joue bien contre elle. Nous voulons faire un bon match et nous qualifier pour la phase suivante».

Le Belge ne fait pas partie des listes des récompenses du meilleur gardien de but de l’année. Peros a laissé entendre qu’il s’agissait d’une décision causée par des déclarations dures qu’il a faites contre la FIFA en raison du calendrier actuel dont souffrent les joueurs.

«Pour moi, les trophées collectifs sont toujours plus importants que les récompenses individuelles. Je préfère gagner les Champions et la Liga cette année bien plus tôt qu’une récompense individuelle. Les ‘Les meilleurs’ ne me surprennent pas tellement à cause de ce qui s’est passé il y a un mois. Qu’y a-t-il pour certains commentaires de ma part. Je sais ce que je vaux, ce que je fais pour aider le club et avoir la reconnaissance de mes coéquipiers et du club, c’est la chose la plus importante», a-t-il déclaré.