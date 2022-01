Real Madrid – Valence : les compos probables et les absents à déplorer pour le choc

Outre Kylian Mbappé, Florentino Pérez rêverait également d’Erling Braut Haaland afin d’associer les deux cracks au Real Madrid. Toutefois, cela pourrait ne pas être possible.

En effet, selon les informations de The Athletic, bien que la Casa Blanca serait une réelle menace dans la course au Norvégien du Borussia Dortmund, ce dernier pourrait toutefois ne pas être très chaud à l’idée de rejoindre Madrid et de partager l’affiche avec Mbappé. De quoi redonner espoir aux autres prétendants d’Erling Braut Haaland.