Real Madrid : une inquiétude pour Karim Benzema

Les propos tenus par Didier Deschamps au sujet de son avenir à la tête des Bleus plaident clairement en faveur du PSG. Zinedine Zidane risque bien de devoir se faire une raison.

Au moment de son départ du Real Madrid, au printemps dernier, le technicien marseillais semblait en effet avoir un objectif en tête: prendre la suite de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Encore faut-il néanmoins que le sélectionneur tricolore libère la place. L’ancien Nantais a en effet conservé son poste malgré le fiasco des champions du monde à l’Euro et ne semble pas prêt à abandonner l’équipe de France.

«À partir du moment où ma détermination et mon envie sont toujours au maximum, je suis prêt à relever le défi», a-t-il ainsi confié dans une interview accordée à plusieurs médias parmi lesquels L’Equipe.

«Cela a pu arriver qu’on me sollicite, après le titre de champion du monde par exemple, mais je ne suis pas disponible. Je n’ai pas à ouvrir la porte. Je suis épanoui. Je ne ressens pas d’usure comme sélectionneur.

Si je pouvais avoir dix ans de plus de ce que je vis aujourd’hui, ce serait l’idéal. Parce que c’est le très, très haut niveau, c’est tout ce que j’aime. Je sais très bien que ça va s’arrêter un jour, mais en tout cas en 2022, mon téléphone est sur silencieux.»

Des déclarations forcément bien accueillies par le PSG. Le club de la capitale espère en effet faire de Zinedine Zidane son futur entraîneur et voir l’horizon de la sélection se boucher pour l’ancien meneur de jeu fait forcément les affaires des vice-champions de France.

Et ce d’autant plus que s’il a été prompt à repousser les avances de Newcastle et Manchester United, tentés cet automne d’en faire leur nouvel entraîneur, le projet parisien ne le laisse clairement pas indifférent. Des discussions ont d’ailleurs été ouvertes ces dernières semaines et pourraient encore s’intensifier.