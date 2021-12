Real Madrid : un nouveau cas de Covid-19 pressenti dans l’équipe

L’équipe du Real Madrid est touchée par une épidémie de Covid-19 après qu’Asensio, Bale, Rodrugo et Marcelo ont tous été testés positifs, mais la situation pourrait ne pas s’arrêter là.

Selon AS , bien qu’Isco soit négatif aux tests PCR, le milieu présente de multiples symptômes compatibles avec le Covid-19. Le Real Madrid a agi rapidement et l’international espagnol est isolé jusqu’à ce qu’il ne présente plus de symptômes. Le joueur a effectué ce lundi un nouveau test.