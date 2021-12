Real Madrid : un incroyable retour de Cristiano Ronaldo ? 

Après avoir effectué son come-back à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo est susceptible de retrouver prochainement son autre ex. Le Portugais figurerait en effet sur les tablettes du Real Madrid.

Selon le site Foot Insider, la direction merengue verrait d’un bon œil le retour de son ancienne star. Les deux parties ne se sont pas vraiment quittées en bons termes mais c’est de l’histoire ancienne et Florentino Pérez est enclin à passer l’éponge.

Le patron de la Casa Blanca réfléchit dans l’intérêt de son club et il est convaincu que CR7 peut encore être d’un grand apport aux Merengue.

Le Real surveille la situation de Ronaldo

CR7 au Real, cela pourrait même se faire dès le mois de janvier prochain. La même source indique que les Madrilènes surveillent la situation du quintuple Ballon d’Or à Manchester. Si d’aventure Ralf Rangnick venait à signifier à son joueur vedette qu’il ne compte pas trop sur lui alors ils seront prêts à passer à l’offensive.

Pour l’instant, ce n’est cependant pas ce quoi vers quoi on tend. Le nouveau coach des Red Devils a indiqué vendredi qu’il va faire en sorte que tous les joueurs «veuillent rester». Il a aussi précisé qu’il était encore trop tôt pour parler du mercato d’hiver. Wait and see.