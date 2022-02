Real Madrid : Thibaut Courtois est impliqué dans un scandale….

Près de dix ans se sont écoulés depuis le scandale impliquant Thibaut Courtois et un de ses amis de l’équipe nationale belge pour un triangle amoureux.

Malgré le fait que les personnes impliquées se trouvaient à des centaines de kilomètres dans leurs clubs respectifs, cela n’a pas suffi à éviter les problèmes.

A cette époque, Courtois a défendu le but de l’Atlético de Madrid et, après avoir reçu la visite d’un ami, il a été impliqué dans un scandale qui a transcendé les frontières.

Bien qu’ils aient tenté de faire passer le match pour un match amical, les paparazzi ont surpris le gardien belge dans une situation compromettante à l’intérieur de sa voiture.

Après que Caroline Lijnen a découvert que Kevin De Bruyne l’avait trompée, elle a décidé de partir seule en vacances en Espagne. Là-bas, elle a rencontré l’ami de son petit ami, Thibaut. Cependant, le truc des amis a été rapidement démenti après la fuite des photos.

L’infidélité a non seulement mis fin à la relation entre Kevin et Caroline, mais aussi à celle des coéquipiers de l’équipe nationale belge, qui ne se sont plus jamais parlé après coup.

Les aspérités se sont estompées après que Courtois et De Bruyne aient poursuivi leur vie amoureuse et se soient installés avec d’autres couples. Cependant, ils n’ont jamais retrouvé l’amitié.

La revanche de De Bruyne

Après l’événement, alors que Courtois défendait déjà le but du Real Madrid, les équipes se sont affrontées et le milieu de terrain de Manchester City s’est vengé par un penalty.

Kevin a trompé Thibaut pour qu’il frappe le ballon et l’a laissé tomber ridiculement alors qu’il tirait dans l’autre sens. Le public considéra que c’était une façon pour le Belge de se venger de ce qui s’était passé.