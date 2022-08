Real Madrid : tapé dans l’oeil de Man United, Casemiro a tranché pour son transfert

Les photos de José Dinis Aveiro, le père de Cristiano Ronaldo qui n’a pas pu le voir jouer pour Manchester United ont été révélées et ont causé beaucoup de tristesse.

Cristiano Ronaldo mène une vie pleine de luxe et d’excentricités, mais toute son enfance et sa vie n’étaient pas les mêmes. L’histoire de la vie de Cristiano Ronaldo autour de son père est très dure et à ce jour, il lui est très difficile de vaincre l’attaquant portugais.

José Dinis Aveiro, était un soldat qui a combattu en Afrique et quand il est revenu au Portugal a commencé avec quelques problèmes personnels.

Dans une interview accordée à Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a admis ne pas avoir eu la meilleure relation avec son père à cause de son problème.

Dans les mots de Cristiano Ronaldo lui-même, il a déclaré qu’il n’avait jamais vraiment connu son père et qu’il ne pourrait jamais avoir une conversation normale à cause de cela.

Cristiano Ronaldo a été très blessé lors de l’entretien et désolé de ne pas avoir pu avoir un autre type de relation avec son père.

Les problèmes du père ont été générés lors de son retour au Portugal après la guerre d’Afrique. A cette époque, José Dinis Aveiro allait au bar tous les jours, oubliant complètement Cristiano Ronaldo et sa famille.

La plus grande honte de Cristiano Ronaldo est que «je ne l’ai jamais vu comme une star». José Dinis Aveiro est décédé avant que Cristiano Ronaldo ne commence à briller à Manchester United.

L’attaquant portugais a regretté que José Dinis Aveiro n’ait pas pu voir les réalisations ou les récompenses qu’ils lui ont décernées.

Cristiano Ronaldo a eu une enfance difficile mais a réussi à aller de l’avant avec beaucoup d’efforts et de dévouement.

De quoi est mort le père de Cristiano Ronaldo ?

L’une des nouvelles les plus difficiles que Cristiano Ronaldo a dû recevoir tout au long de sa carrière a été la mort de son père. Bien qu’ils n’aient pas eu de bonnes relations à cause du problème, Cristiano Ronaldo a beaucoup apprécié José Dinis Aveiro.

En 2005, alors que Cristiano Ronaldo n’avait que 20 ans et commençait à marquer son histoire à Manchester United, José Dinis Aveiro est décédé parce que ses reins ne fonctionnaient plus.