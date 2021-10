Real Madrid : Raphaël Varane dit qu’il n’a aucun conseil à donner à Kylian Mbappé

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe ne sont pas de grands défenseurs. Cela pourrait déséquilibrer le jeu du PSG.

Lionel Messi a finalement marqué son premier but pour le Paris Saint-Germain au cours de la semaine dernière lors de leur affrontement en UEFA Champions League contre Manchester City.

Le maestro argentin avait fait ses débuts pour le club français en août mais n’avait pas réussi à trouver le fond du filet dans les matchs auxquels il a joué.

Enfin, Messi a trouvé le fond du filet lors d’une victoire 2-0 contre les champions anglais, terminant un mouvement qu’il a commencé avec Kylian Mbappe.

Bien que, malgré le trio de tête Messi, Neymar et Mbappe montrant maintenant des signes de rapprochement, des questions se posent quant à la solidité de la défense parisienne avec Lionel Messi.

Lionel Messi peut-il jouer en défense pour le PSG ?

Lionel Messi est sans doute le meilleur joueur à avoir jamais joué au football et il a des tonnes de buts et de passes décisives à montrer pour cela. Cependant, un inconvénient constant de sa performance est son incapacité ou sa réticence à aider son équipe en défense.

Le 6 fois vainqueur du Ballon d’Or a été notoirement exempté des tâches défensives et défensives alors qu’il perçait sous les ordres de Pep Guardiola à Barcelone.

C’était le premier signe que soit Messi est considéré comme trop important dans la phase d’attaque pour être obligé d’aider en défense, soit Messi n’est en fait pas bon défensivement.

Au PSG maintenant, les mêmes commentaires et plaintes ont refait surface sur les capacités défensives de Messi dans l’équipe. Alors qu’il devrait principalement jouer dans des positions offensives et marquer des buts/faire des passes décisives, l’incapacité/la réticence de Messi dans les phases défensives pourrait être considérée comme une faiblesse.

Surtout pour une équipe qui aime jouer au football offensif rapide, donc obligée de défendre de l’avant chaque fois qu’elle est dépossédée. Dans une équipe qui contient également Neymar et Mbappe, aucun d’entre eux n’étant connu pour ses capacités défensives, il pourrait y avoir un gros problème.

Messi, Neymar et Mbappe défendront-ils pour le PSG ?

Le redoutable trio d’attaquants de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe montre des signes de synchronisation. Cependant, il y a eu des inquiétudes concernant les fonctions défensives de Neymar ainsi que Mbappe, les coéquipiers devant se sacrifier pour garder le dos en équilibre.

Avec Lionel Messi ajouté à la mêlée, on s’attend à ce que les fonctions de défense ne figurent pas en haut de la liste de l’ancien capitaine de Barcelone.

Ainsi, cela laisse à l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, le dilemme de trouver le bon équilibre entre attaque et défense. Pochettino a entrepris de le faire en renforçant la défense de l’équipe avec l’ajout de nouveaux joueurs comme Sergio Ramos, Danilo Pereira, Gini Wijnaldum.

Gigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Ces joueurs devraient améliorer les statistiques défensives du PSG tout en permettant à leurs célèbres trois premiers d’aller marquer le plus de buts possible.