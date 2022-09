Real Madrid : polémique sur la danse de Vinicius, Neymar réagit

La chanteuse colombienne a salué ses followers de près, mais celle qui a capté tous les regards est celle qui s’occupe de sa sécurité depuis qu’elle s’est séparée de Gerard Piqué.

Shakira montre qu’elle tourne la page, après sa rupture avec Gerard Piqué et la polémique qui a entouré leur séparation en raison des prétendues infidélités du défenseur barcelonais.

Récemment, la Colombienne a collaboré avec Ozuna et il est de plus en plus courant de la voir en public avec un meilleur visage émotionnel.

L’interprète de «Pies Descalzos» a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle montre le moment où elle a décidé de sortir de sa voiture pour saluer de près ses fans qui l’attendaient dans une rue d’Espagne.

Mais, Shakira n’est pas descendue seule, car un grand jeune homme à la carrure trapue est resté près d’elle à tout moment. C’est son nouvel élément de sécurité qui ne la quitte plus depuis sa séparation d’avec le père de ses enfants, Sasha et Milan.

Mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est la vidéo dans laquelle Shakira montre qu’elle est de meilleure humeur et remercie ses followers de «m’avoir accompagné toute la nuit avec leurs sourires, leur affection et leur effusion !!» c’était le garde du corps.

Le visage du nouveau membre de la sécurité colombienne a déclenché des dizaines de commentaires sur Internet à propos de son apparence physique et ils demandent même à Shakira de lui donner une chance, maintenant qu’elle est sans engagement et complètement célibataire.

«Et le beau garde du corps», «Shakira reste avec cette idole qui s’occupe de toi», «Je resterais avec le garde du corps et je ne pleurerais plus pour Piqué», «Avec un garde du corps comme ça, pourquoi penser à piquer ? , «Mon Dieu ce garde du corps est…» étaient quelques-uns des commentaires que l’on peut lire dans le «post».