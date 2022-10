Real Madrid ou Liverpool ? Kylian Mbappé réagit sur son avenir (vidéo)

Ce mercredi, Kylian Mbappé était présent aux Arènes de Nîmes aux côtés de plusieurs sportifs et de personnalités pour un évènement caritatif. Le joueur français a esquivé une question sur son avenir.

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour vire au divorce. Depuis l’annonce du désir du joueur de vouloir partir et les révélations de Mediapart, voir le Bondynois rester dans la capitale semble de plus en plus improbable.

Selon Le Parisien, deux clubs font office de candidats naturels pour accueillir Kylian Mbappé en cas de départ. Liverpool et le Real Madrid. Présent à Nîmes ce mercredi pour un évènement caritatif, le joueur du PSG a été interrogé sur son avenir et sur ses envies d’ailleurs.

Lors d’une conférence de presse organisée aux Arènes de Nîmes, Mbappé a été interrogé sur l’identité de son prochain club : «Liverpool ou Real Madrid ?». Le joueur a évidemment refusé de répondre à la question, se contentant d’esquisser un sourire avant de remettre son microphone.

Bien que cela ne clarifie pas exactement où en est la tête de Mbappe concernant un transfert potentiel, il est intéressant de noter que l’idée ne semble pas trop peu attrayante en fonction de sa réaction à l’événement en question.