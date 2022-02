Real Madrid ou Barça ? Le père d’Haaland a tranché pour l’avenir de son fils

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland serait encore loin de la capitale française. Si Erling Haaland hésite encore sur le nom du club dont il défendra les couleurs la saison prochaine, son père a fait son choix.

La clause libératoire du contrat d’Erling Haaland va très probablement être payée par un club (encore inconnu) au terme de l’actuelle saison. Plusieurs écuries sont sur la ligne de départ, et si le nom de Manchester City, du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain revient avec plus ou moins d’insistance, celui du Real Madrid n’est pas à oublier. Et c’est justement vers le club madrilène que les regards se concentrent désormais.

Journaliste pour AS, Edu Cornago a fait état du plan fomenté par le père de l’attaquant norvégien. Alf-Inge Haaland serait ainsi parti à la pêche aux infos du côté de Madrid, afin notamment d’étudier différents paramètres. Le cadre de vie, le niveau du staff du Real Madrid, tout y serait passé.

Haaland Senior garderait également un œil très attentif sur le jeu proposé par l’équipe de Carlo Ancelotti. Il étudierait notamment les choix tactiques de l’Italien, afin de voir si son fiston pourrait y trouver sa place facilement.

Un ticket Haaland-Mbappé

Erling Haaland pourrait donc prendre la direction du Real Madrid si l’on en croit Edu Cornago. Il pourrait alors y retrouver un certain Kylian Mbappé, si le Français file au Bernabeu en fin de saison. Financièrement, le club merengue pourra-t-il vraiment se permettre un tel recrutement, avec une véritable explosion de sa masse salariale ?

Il faudra pour cela qu’il vende, à commencer par Eden Hazard. Le départ d’un Gareth Bale en fin de contrat le soulagera également. Mais Erling Haaland est-il prêt à partager la vedette avec Kylian Mbappé, et réciproquement ? C’est peut-être ça, l’interrogation majeure. Haaland père, ne semble pas être gêné par l’idée.