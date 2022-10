Real Madrid – Osasuna : la vidéo du penalty manqué de Karim Benzema

De mauvaises nouvelles semblent tomber sur la relation de Gérard Piqué et Clara Chía. La jeune femme est remontée contre le joueur qui ne le protège pas.

Clara Chía Martí aurait porté une plainte furieuse contre le joueur espagnol pour ne pas l’avoir protégée des paparazzi comme elle le faisait avec Shakira. Sa relation a commencé avec la jeune femme de la pire des manières, car il a trompé la mère de ses enfants, et jusqu’à présent il n’a pas montré de repentir, et, au contraire, il est de plus en plus furieux contre la Colombienne.

Récemment, Piqué et Clara ont été capturés de manière très romantique à Paris et dans les rues de Barcelone, où ils étaient très heureux et souriants, se tenant la main. Il y a quelques jours, elle a également été harcelée à l’aéroport avec Piqué alors qu’elle arrivait à Barcelone de son voyage à Paris , et la jeune femme a porté plainte auprès du footballeur pour son comportement.