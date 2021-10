Real Madrid : «Nous méritions de perdre…», Carlo Ancelotti après la défaite face à l’Espanyol

Le Real Madrid s’est incliné face à l’Espanyol Barcelone (1-2), ce dimanche, en Liga. Quelques minutes après, Carlo Ancelotti apparaîtra dans la salle de presse du stade RCDE pour évaluer le match du Real Madrid contre l’Espanyol.

Changement d’attitude : «Nous avons essayé de faire des choses mais nous n’avons pas été très agressifs, nous avons perdu beaucoup de duels, nous avons manqué de verticalité… Je veux dire les aspects tactiques du jeu.»

Alaba de l’ailier : «Je pensais qu’il pouvait aider en attaque et il l’a fait. Parfois, nous n’avons pas eu un bon équilibre de ce côté, mais ce n’était pas de sa faute.»

L’équipement est-il en désordre? : «L’approche était assez claire, je ne suis pas ici pour expliquer de quelle approche il s’agissait. Mais je suis d’accord pour dire que l’équipe était en désordre. Nous devons corriger cela, les joueurs sont d’accord.»

Était-ce un accident ? : «La défaite d’aujourd’hui n’est pas un accident. Nous méritions de perdre, la réaction a été tardive. Nous sommes inquiets car il n’est pas d’usage que ce club perde deux matchs de suite. Nous devons nous améliorer.»

S’inquiéter? : «On a mal joué, il n’y a pas grand chose à dire. On est parti d’une idée, mais après le but encaissé on n’a pas pu rester serein. On était confus sur le terrain, l’équipe n’était pas bien positionnée.

C’était le pire match de la saison. Maintenant, nous avons la pause de l’équipe nationale et nous devons réfléchir aux raisons pour lesquelles cette équipe a changé d’attitude en une semaine».