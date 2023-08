Real Madrid : Militao rompt avec sa compagne, Cássia Lourenço, après quatre mois de relation

Le footballeur du Real Madrid et l’influenceur TikTok auraient mis fin à leur relation au bout de quatre mois.

Éder Militao reste concentré avec le Real Madrid sur son voyage à travers les États-Unis pour préparer la pré-saison. Une concentration à laquelle il est parvenu avec une grande envie, car il aspire à devenir le leader de la défense dans l’équipe blanche, juste à un moment délicat personnellement, puisqu’il a rompu avec son partenaire.

Son idylle avec Cássia Lourenço a pris fin après un peu plus de quatre mois, puisque les deux ont été vus ensemble, comme le rapporte ‘Choquei’, et comme on peut le voir sur leurs profils Instagram.

Pas une trace de leurs images ensemble sur leurs réseaux sociaux

Et c’est qu’il y a un peu moins d’un mois, tous deux partageaient sur leurs profils sur les réseaux sociaux quelques images dans lesquelles ils posaient ensemble, s’enlaçant et s’embrassant. Quelques clichés dont il ne reste plus trace dans leurs comptes et qui pourraient indiquer la fin de leur relation.

Une parade nuptiale rendue publique fin avril dernier, lorsque le jeune influenceur brésilien s’est rendu au Santiago Bernabéu pour assister à un match de Militao au cours duquel Madrid a pris les trois points du jour en battant Almería 4-2.

Une rupture qui survient un an seulement après qu’Éder Militao est devenu père pour la première fois avec son ancienne compagne, Karoline Lima. Une fille qu’ils ont appelée Cecilia et qui a eu un an il y a quelques semaines, avec Karoline et sa compagne, Cássia, présentes à la fête.